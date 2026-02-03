Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украину превратили в полигон даже маленькие страны: они испытывают только один вид вооружений

AP: Украина стала полигоном для испытания европейских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Украина превратилась в испытательный полигон для европейских беспилотников. Об этом сообщает ABC News, отмечая, что конфликт подтолкнул даже малые страны ЕС к развитию собственного высокотехнологичного оборонного сектора.

Как указывает источник, кипрская компания Swarmly поставила Украине более 200 разведывательных дронов H-10 Poseidon. По словам представителей фирмы, их аппараты налетали уже свыше 100 000 часов, помогая артиллерии.

Директор компании Гэри Рафаловски привел в пример морской дрон Hydra. Он стоит 80 000 евро, но способен нейтрализовать корабль ценой в миллиард, что делает его крайне эффективным оружием.

Эксперт Центра анализа европейской политики Федерико Борсари заявил, что пример Swarmly показывает серьезные усилия частного сектора Европы. Инновации в области беспилотных систем сейчас активно внедряются и запускаются в массовое производство.

Аналитик Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц отметил низкий порог входа на этот рынок. БПЛА часто собираются из доступных на рынке компонентов, что не требует многолетнего опыта и огромных инвестиций.

Ранее KP.RU писал, что украинские отряды используют территории Запорожской области как полигон для тестов новых дронов и подготовки новобранцев в беспилотных подразделениях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше