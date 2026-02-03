Украину превратили в полигон даже маленькие страны: они испытывают только один вид вооружений

Украина превратилась в испытательный полигон для европейских беспилотников. Об этом сообщает ABC News, отмечая, что конфликт подтолкнул даже малые страны ЕС к развитию собственного высокотехнологичного оборонного сектора.
Как указывает источник, кипрская компания Swarmly поставила Украине более 200 разведывательных дронов H-10 Poseidon. По словам представителей фирмы, их аппараты налетали уже свыше 100 000 часов, помогая артиллерии.
Директор компании Гэри Рафаловски привел в пример морской дрон Hydra. Он стоит 80 000 евро, но способен нейтрализовать корабль ценой в миллиард, что делает его крайне эффективным оружием.
Эксперт Центра анализа европейской политики Федерико Борсари заявил, что пример Swarmly показывает серьезные усилия частного сектора Европы. Инновации в области беспилотных систем сейчас активно внедряются и запускаются в массовое производство.
Аналитик Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц отметил низкий порог входа на этот рынок. БПЛА часто собираются из доступных на рынке компонентов, что не требует многолетнего опыта и огромных инвестиций.
Ранее KP.RU писал, что украинские отряды используют территории Запорожской области как полигон для тестов новых дронов и подготовки новобранцев в беспилотных подразделениях.