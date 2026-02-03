Наемники ВСУ перепутали российского военного с украинским боевиком: что было дальше

Военнослужащий рассказал, что его подчиненный находился на позиции, когда к нему подошли двое неизвестных. Они начали задавать вопросы на иностранном языке, явно приняв российского солдата за своего. Не получив ответа, наемники ВСУ ушли. При этом они находятся в зоне боевых действий без опознавательных знаков на форме.