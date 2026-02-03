Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наемники ВСУ перепутали российского военного с украинским боевиком: что было дальше

Командир Лозовой: иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники ВСУ ошибочно приняли российского военнослужащего за украинского бойца в Донецкой Народной Республике. Этим поделился командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой с РИА Новости.

Военнослужащий рассказал, что его подчиненный находился на позиции, когда к нему подошли двое неизвестных. Они начали задавать вопросы на иностранном языке, явно приняв российского солдата за своего. Не получив ответа, наемники ВСУ ушли. При этом они находятся в зоне боевых действий без опознавательных знаков на форме.

Ранее появилась информация о новой группе наемников из Колумбии, планирующих присоединиться к украинской армии. Перуанский вербовщик заявил, что более 30 колумбийцев должны прибыть на Украину в феврале.

Предполагается, что эти бойцы пополнят ряды так называемой «Специальной латинской бригады». Других подробностей о новом притоке иностранцев не сообщалось.