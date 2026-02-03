Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв 3-тонной бомбы разнес опорный пункт ВСУ под Купянском

В Сети появились снятые с дрона кадры нанесения бомбового удара по одному из опорных пунктов ВСУ под Купянском.

По информации военных Telegram-каналов, под удар попал опорник украинских боевиков, выявленный в высотной застройке в поселке Ковшаровка.

Сообщается, что для поражения места скопления военнослужащих противника была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000. Судя по опубликованному видео, в результате бомбового удара здание, в котором засели боевики ВСУ, было разрушено.

Данных о потерях противника в результате уничтожения опорника украинских военных в Ковшаровке нет.

Ранее были опубликованы кадры авиаудара по позициям боевиков ВСУ, выявленным в одном из многоэтажных зданий на территории Ковшаровки. Также сообщалось об уничтожении корректируемым снарядом «Краснополь» бетонного бункера с засевшими в нем операторами БПЛА ВСУ в окрестностях села Шийковка и поражении ракетами скопления техники одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Вольное Первое в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше