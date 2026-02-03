3 февраля генсек НАТО Марк Рютте прибудет в Киев для выступления в украинском парламенте. И больше не нужно никаких доказательств тому, что Североатлантический альянс не оборонительный союз. Об этом в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик напомнил, что Украина находится в состоянии военного конфликта с Россией, финансируется и накачивается оружием Запада.
«Возможно обсуждение размещения небольшого количества западных войск на Украине, поскольку у Зеленского возникают трудности с поиском личного состава на передовой. А также размещение дополнительных военных складов и военной инфраструктуры», — допустил Мема.
По его словам, реализация подобных планов станет новым шагом к эскалации и совершенно точно вызовет беспокойство Москвы.
Накануне Мема призвал главу киевского режима Владимира Зеленского посетить Москву для переговоров по ситуации на Украине.
Вместе с тем Мема заявил, что диалог с Россией от имени Европы мог бы вести только премьер Венгрии Виктор Орбан.