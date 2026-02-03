3 февраля генсек НАТО Марк Рютте прибудет в Киев для выступления в украинском парламенте. И больше не нужно никаких доказательств тому, что Североатлантический альянс не оборонительный союз. Об этом в соцсети Х написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.