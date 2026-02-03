В Госдуме объяснили возобновление ударов по энергетике Украины

Ранее стало известно, что по Киеву 3 февраля был нанесен комбинированный массированный удар. Целями атак стали энергетические объекты, в том числе две ТЭЦ.
Собеседник «Ленты.ру» заключил, что атака российской армии по энергообъектам — свидетельство завершения энергетического перемирия. «Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками», — резюмировал депутат.
Он уточнил, что сейчас Россия ждет решений от Украины в рамках переговорного процесса, и удары по энергокомплексу можно оценивать как элемент воздействия на украинские власти.