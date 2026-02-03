В Госдуме объяснили возобновление ударов по энергетике Украины

Россия придерживалась договоренности об отказе от атак по энергетическим объектам на территории Украины, пока Киев не начал игнорировать взятые на себя обязательства. Такую причину возобновления ударов по украинской энергетической инфраструктуре в беседе с «Лентой.ру» назвал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.