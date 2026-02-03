Ричмонд
В Госдуме объяснили возобновление ударов по энергетике Украины

Россия придерживалась договоренности об отказе от атак по энергетическим объектам на территории Украины, пока Киев не начал игнорировать взятые на себя обязательства. Такую причину возобновления ударов по украинской энергетической инфраструктуре в беседе с «Лентой.ру» назвал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что по Киеву 3 февраля был нанесен комбинированный массированный удар. Целями атак стали энергетические объекты, в том числе две ТЭЦ.

Собеседник «Ленты.ру» заключил, что атака российской армии по энергообъектам — свидетельство завершения энергетического перемирия. «Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками», — резюмировал депутат.

Он уточнил, что сейчас Россия ждет решений от Украины в рамках переговорного процесса, и удары по энергокомплексу можно оценивать как элемент воздействия на украинские власти.

В МИД РФ заявили, что Киев с участием Лондона и Брюсселя уклоняется от плана по урегулированию украинского кризиса, принятого на саммите на Аляске. В министерстве уточнили, что Киев сознательно уходит от обсуждения содержательной части мирных предложений Вашингтона.