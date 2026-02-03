Росгвардия за месяц уничтожила более 60 дронов ВСУ над Белгородской областью. Видео

Бойцы Росгвардии в ходе выполнения задач по прикрытию государственной границы в Белгородской области пресекли десятки попыток атак украинских беспилотников. Всего за минувший месяц мобильные огневые группы ведомства уничтожили более 60 дронов противника. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как уточнили в ведомстве, только за одну ночь сотрудники ОМОН территориального управления Росгвардии ликвидировали пять вражеских БПЛА самолетного типа. Цели были поражены огнем из стрелкового оружия.
Всего за месяц бойцы уничтожили около 40 коптеров и еще 20 беспилотников самолетного типа. Все аппараты несли боевую нагрузку и предназначались для ударов по инфраструктуре региона и мирному населению.