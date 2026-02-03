ВСУ потеряли в зоне ответственности «Севера» до 190 военных

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Таратутино и Покровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Сосновый Бор и Верхняя Писаревка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в сводке военного ведомства.