Дроны разнесли пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Орехове

Кадры уничтожения места скопления украинских боевиков на территории запорожского города Орехов опубликовал во вторник Telegram-канал 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Судя по видео, постройка, в которой засели военнослужащие противника была выявлена российскими военными в частном секторе.

Сообщается, что для поражения места скопления боевиков ВСУ были применены дроны.

«Пилоты малой авиации 71-го гвардейского полка точным попаданием разобрали ПВД бандеровцев в Орехове. Изо дня в день ВСУшники повторяют одну и ту же ошибку — пытаются спрятаться. Единственный правильный выход — поднять руки и сдаться в плен!» — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации украинских военных в Орехове нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой ФАБ-3000 опорного пункта ВСУ, выявленного в многоэтажной застройке на территории поселка Ковшаровка на купянском направлении.