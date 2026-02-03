Дроны разнесли пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Орехове

Судя по видео, постройка, в которой засели военнослужащие противника была выявлена российскими военными в частном секторе.
Сообщается, что для поражения места скопления боевиков ВСУ были применены дроны.
«Пилоты малой авиации 71-го гвардейского полка точным попаданием разобрали ПВД бандеровцев в Орехове. Изо дня в день ВСУшники повторяют одну и ту же ошибку — пытаются спрятаться. Единственный правильный выход — поднять руки и сдаться в плен!» — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации украинских военных в Орехове нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой ФАБ-3000 опорного пункта ВСУ, выявленного в многоэтажной застройке на территории поселка Ковшаровка на купянском направлении.