Дроны разнесли пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Орехове

«Пилоты малой авиации 71-го гвардейского полка точным попаданием разобрали ПВД бандеровцев в Орехове. Изо дня в день ВСУшники повторяют одну и ту же ошибку — пытаются спрятаться. Единственный правильный выход — поднять руки и сдаться в плен!» — говорится в публикации.