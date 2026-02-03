«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в военном ведомстве.
ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА по объектам ВПК и энергетики Украины
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские войска ночью в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и объектам энергетики, используемым в военных интересах. Цели удара достигнуты, сообщили в Минобороны РФ.
