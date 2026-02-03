Ричмонд
Три человека погибли при обстреле Новой Каховки артиллерией ВСУ

Три человека, в том числе сотрудник местной администрации, стали жертвами обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. Под удар попали здание МФЦ и магазин, пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск погибли три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, удар был нанесен по объектам гражданской инфраструктуры. Снаряды попали в здание МФЦ и продуктовый магазин. Среди погибших есть сотрудник местной администрации, а всем пострадавшим медики уже оказывают необходимую помощь.

«Это очередное военное преступление киевского режима. Бьют по мирным, по тем, кто просто живет и работает», — подчеркнул Сальдо, отметив, что обстрел произошел на фоне заявлений о готовности к мирному урегулированию.

На месте происшествия работают экстренные службы. Губернатор заверил, что помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана в полном объеме.