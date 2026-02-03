Главное из брифинга Минобороны 3 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине
Ночью 3 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки дронов дальнего действия.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады в районах населенных пунктов Таратутино и Покровка Сумской области, а также три бригады в районах населенных пунктов Хатнее, Сосновый Бор и Верхняя Писаревка Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 190 военнослужащих, 12 автомобилей, 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и станция РЭБ.
Подразделения «Юга» перешли на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли135 человек. Также противник лишился двух танков, четырех бронеавтомобилей HMMWV, 13 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и двух складов боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах села Гришино, городов Доброполье и Белицкое ДНР и сел Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и четырем штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
«Противник потерял более 420 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 26 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки составили: до 65 боевиков, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую авиационную бомбу;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 99 БПЛА самолетного типа.