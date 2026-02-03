Mash: российские хакеры парализовали работу военного сервиса «Резерв+» и мессенджера ВСУ

Параллельно из строя был выведен государственный сервис «Резерв+», обеспечивающий цифровую регистрацию резервистов и обновление их учетных данных. Платформа также используется для выдачи электронных военных документов и размещения вакансий в вооруженных силах. Из-за кибератаки электронная работа территориальных центров комплектования (ТЦК) оказалась фактически приостановлена. Длительный сбой в системе грозит парализовать процесс мобилизации и взаимодействие граждан с военкоматами.