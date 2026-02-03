Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: российские хакеры парализовали работу военного сервиса «Резерв+» и мессенджера ВСУ

Российские хакеры из групп DarkWarriors и QuietSec вывели из строя украинские сервисы «Резерв+» и Milchat. В результате атаки приостановлена электронная регистрация военнообязанных, работа ТЦК и защищенный обмен данными в мессенджере ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В работе ключевых украинских цифровых платформ, обеспечивающих военный учет и связь в рядах ВСУ, произошел масштабный сбой. Под удар хакерских группировок DarkWarriors и QuietSec попали сервис для военнообязанных «Резерв+» и специализированный мессенджер Milchat. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, российским хакерам впервые удалось взломать защищенную соцсеть для военнослужащих Milchat, в разработку которой было инвестировано порядка 500 тысяч долларов. В результате взлома приложение, веб-сайт и сопутствующие функции мессенджера перестали функционировать, что лишило подразделения ВСУ важного канала оперативной коммуникации.

Параллельно из строя был выведен государственный сервис «Резерв+», обеспечивающий цифровую регистрацию резервистов и обновление их учетных данных. Платформа также используется для выдачи электронных военных документов и размещения вакансий в вооруженных силах. Из-за кибератаки электронная работа территориальных центров комплектования (ТЦК) оказалась фактически приостановлена. Длительный сбой в системе грозит парализовать процесс мобилизации и взаимодействие граждан с военкоматами.

Mash подчеркивает, что нынешняя атака стала продолжением серии успешных взломов украинских военных систем. Ранее из строя выводились мониторинговые программы Sonata и «Дельта», что ограничивало возможности противника по получению информации об оперативной обстановке и перемещении подразделений в зоне боевых действий.