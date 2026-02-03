Mash: российские хакеры парализовали работу военного сервиса «Резерв+» и мессенджера ВСУ

В работе ключевых украинских цифровых платформ, обеспечивающих военный учет и связь в рядах ВСУ, произошел масштабный сбой. Под удар хакерских группировок DarkWarriors и QuietSec попали сервис для военнообязанных «Резерв+» и специализированный мессенджер Milchat. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, российским хакерам впервые удалось взломать защищенную соцсеть для военнослужащих Milchat, в разработку которой было инвестировано порядка 500 тысяч долларов. В результате взлома приложение, веб-сайт и сопутствующие функции мессенджера перестали функционировать, что лишило подразделения ВСУ важного канала оперативной коммуникации.
Параллельно из строя был выведен государственный сервис «Резерв+», обеспечивающий цифровую регистрацию резервистов и обновление их учетных данных. Платформа также используется для выдачи электронных военных документов и размещения вакансий в вооруженных силах. Из-за кибератаки электронная работа территориальных центров комплектования (ТЦК) оказалась фактически приостановлена. Длительный сбой в системе грозит парализовать процесс мобилизации и взаимодействие граждан с военкоматами.
Mash подчеркивает, что нынешняя атака стала продолжением серии успешных взломов украинских военных систем. Ранее из строя выводились мониторинговые программы Sonata и «Дельта», что ограничивало возможности противника по получению информации об оперативной обстановке и перемещении подразделений в зоне боевых действий.