Удар беспилотника проделал внушительную дыру в капоте украинского ЗИЛ-131

Операторам дронов Добровольческого корпуса Южной группировки войск удалось уничтожить два грузовых автомобиля противника. Ролик с кадрами боевой работы размещен в Telegram-канале «Рядовой на передовой».

Первым под удар попал трехосный старый ЗИЛ-131, ехавший по проселочной дороге возле лесопосадок. Находившиеся в машине два вэсэушника, увидев приближающийся беспилотник-камикадзе, решили не испытывать судьбу и, оставив личное оружие, выпрыгнули из кабины.

Удар пришелся в капот, и в нем появилась внушительных размеров дыра. Второй БПЛА влетел точно внутрь кабины, после чего вездеход сгорел.

Затем уже в темное время суток был замечен «Урал-4320», перевозивший боеприпасы. Попадание дрона в один из ящиков вызвало мощный взрыв.

