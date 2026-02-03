Удар беспилотника проделал внушительную дыру в капоте украинского ЗИЛ-131

Первым под удар попал трехосный старый ЗИЛ-131, ехавший по проселочной дороге возле лесопосадок. Находившиеся в машине два вэсэушника, увидев приближающийся беспилотник-камикадзе, решили не испытывать судьбу и, оставив личное оружие, выпрыгнули из кабины.
Удар пришелся в капот, и в нем появилась внушительных размеров дыра. Второй БПЛА влетел точно внутрь кабины, после чего вездеход сгорел.
Затем уже в темное время суток был замечен «Урал-4320», перевозивший боеприпасы. Попадание дрона в один из ящиков вызвало мощный взрыв.
