Политолог раскрыл, кого Киев назначит виновными за «бусификацию»

«Власти в Киеве будут бороться не с сотрудниками ТЦК, применяющими незаконные методы мобилизации, а с теми, кто выкладывает видео с “бусификацией”. Их и сделают “крайними”», — считает собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что в итоге на Украине ужесточат наказание за съемку и публикацию подобных видео. Эксперт уточнил, что отказаться от мобилизации Киев себе позволить не может, так как ВСУ требуется пополнение. Корнилов обратил внимание, что дефицит бойцов в украинской армии гигантский. Насильственный призыв обеспечивает поступление новобранцев на фронт.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал отказаться от принудительной мобилизации и разобраться с «бусификацией». Какие конкретные меры для этого будут приниматься, президент не сообщил.