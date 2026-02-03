Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, кого Киев назначит виновными за «бусификацию»

Украинские власти официально признали, что в стране есть проблема «бусификации» — принудительной мобилизации, но не станут предъявлять претензии сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Вместо этого преследовать начнут тех, кто снимает и публикует видео о насилии военкомов над гражданами. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Власти в Киеве будут бороться не с сотрудниками ТЦК, применяющими незаконные методы мобилизации, а с теми, кто выкладывает видео с “бусификацией”. Их и сделают “крайними”», — считает собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что в итоге на Украине ужесточат наказание за съемку и публикацию подобных видео. Эксперт уточнил, что отказаться от мобилизации Киев себе позволить не может, так как ВСУ требуется пополнение. Корнилов обратил внимание, что дефицит бойцов в украинской армии гигантский. Насильственный призыв обеспечивает поступление новобранцев на фронт.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал отказаться от принудительной мобилизации и разобраться с «бусификацией». Какие конкретные меры для этого будут приниматься, президент не сообщил.