Политолог раскрыл, кого Киев назначит виновными за «бусификацию»

Он добавил, что в итоге на Украине ужесточат наказание за съемку и публикацию подобных видео. Эксперт уточнил, что отказаться от мобилизации Киев себе позволить не может, так как ВСУ требуется пополнение. Корнилов обратил внимание, что дефицит бойцов в украинской армии гигантский. Насильственный призыв обеспечивает поступление новобранцев на фронт.