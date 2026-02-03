Ричмонд
Политолог раскрыл цель массированных атак по энергетике Украины

Удары по энергетическому сектору Украины могут быть инструментом давления на Трампа в преддверии очередного раунда переговоров в Абу-Даби. Такое мнение высказал политолог Максим Жаров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что Россия не побоялась возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины после «энергетического перемирия» в момент появления в Киеве генсека НАТО Марка Рютте. Политолог также отметил, что раньше во время визита высокопоставленных чиновников из США и ЕС обстрелы украинской столицы не проводились.

Судя по сегодняшней риторике Рютте в Верховной раде, он потрясен обстрелом Киева не был и произнес там свои привычные речи. Кремль и Киев используют этот обстрел в своих интересах для давления на Трампа накануне нового раунда Абу-Даби 1.0. Но вполне возможно, что Трамп, увлеченный теперь натягиванием совы на глобус — «Советом мира» уже даже по Ирану, интерес к переговорному треку по Украине потерял. Временно или уже постоянно, узнаем к концу недели.

Максим Жаров
политолог

Ранее Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические атаки Киева ночью 3 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам ВПК и энергетики.

