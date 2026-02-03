Политолог раскрыл цель массированных атак по энергетике Украины

Судя по сегодняшней риторике Рютте в Верховной раде, он потрясен обстрелом Киева не был и произнес там свои привычные речи. Кремль и Киев используют этот обстрел в своих интересах для давления на Трампа накануне нового раунда Абу-Даби 1.0. Но вполне возможно, что Трамп, увлеченный теперь натягиванием совы на глобус — «Советом мира» уже даже по Ирану, интерес к переговорному треку по Украине потерял. Временно или уже постоянно, узнаем к концу недели.