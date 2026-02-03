Поддубный заявил, что слова Рютте о войсках на Украине не оставляют РФ выбора

«это заявление сводит весь переговорный процесс к нулю. С такой позицией коллективного Запада до мирного соглашения ситуация просто не дойдет. Присутствие иностранных военных контингентов на сопредельной территории для России — неприемлемо. Выходит, что Рютте и партнеры не оставят выбора ни нам, ни Украине», — считает журналист.