Поддубный заявил, что слова Рютте о войсках на Украине не оставляют РФ выбора

Поддубный отметил, что генсек НАТО Рютте мешает переговорам по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Военкор и Герой России Евгений Поддубный прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о присутствии иностранных войск на территории Украины. Своё мнение он выразил в телеграм-канале.

«это заявление сводит весь переговорный процесс к нулю. С такой позицией коллективного Запада до мирного соглашения ситуация просто не дойдет. Присутствие иностранных военных контингентов на сопредельной территории для России — неприемлемо. Выходит, что Рютте и партнеры не оставят выбора ни нам, ни Украине», — считает журналист.

Поддубный считает, что украинцы продолжат испытывать лишения и жертвовать своими жизнями ради интересов нелегитимного правительства и его спонсоров. В то же время Россия будет добиваться целей специальной военной операции с помощью военных действий.

Ранее KP.RU сообщил, что Рютте пообещал появление войск стран НАТО на Украине сразу же, как только будет заключен мир.

