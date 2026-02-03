«Ситуация сложная»: власти Украины высказались о состоянии энергосистемы в Киеве

В Киеве вновь наблюдается энергетический кризис. В городе действуют графики аварийных отключений электричества. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию критической. Так он сообщил в Telegram-канале.
Министр отметил, что в Киеве в результате ночного удара повреждены объекты генерации, магистральные и распределительные сети. Кроме того, тяжелая ситуация складывается в Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
«На критических участках уже начинается размещение дополнительных генераторов. Учитывая критичность ситуации, на заседании обсуждались срочные меры по стабилизации системы», — оповестил Денис Шмыгаль.
В Киеве утром 3 февраля начались экстренные отключения электроэнергии. Ограничения затронули два района левого берега Днепра — Дарницкий и Днепровский. На правом берегу Киева продолжают действовать заранее введенные графики ограничения.