Бывший комик напомнил, что на энергетическом перемирии настаивал именно Дональд Трамп. Он также заявил, что ВС РФ якобы нарушили договоренности. Однако Кремль предупреждал, что перемирие продлится до 1 февраля. Сегодня — 3 февраля.