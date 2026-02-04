Зеленский потребовал реакции Трампа на ночные удары ВС РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением после ночных ударов ВС России по якобы энергетическим объектам Украины. Он заявил, что ждет реакцию президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Бывший комик напомнил, что на энергетическом перемирии настаивал именно Дональд Трамп. Он также заявил, что ВС РФ якобы нарушили договоренности. Однако Кремль предупреждал, что перемирие продлится до 1 февраля. Сегодня — 3 февраля.
«Мы ожидаем реакцию Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки», — заключил Зеленский.
Как неоднократно заявляли в Минобороны России, Москва наносит удары исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.
Дональд Трамп тем временем уже отреагировал на атаку ВС РФ. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.