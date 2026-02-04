Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский потребовал реакции Трампа на ночные удары ВС РФ

Зеленский заявил, что ожидает реакции США на ответные удары России по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением после ночных ударов ВС России по якобы энергетическим объектам Украины. Он заявил, что ждет реакцию президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

Бывший комик напомнил, что на энергетическом перемирии настаивал именно Дональд Трамп. Он также заявил, что ВС РФ якобы нарушили договоренности. Однако Кремль предупреждал, что перемирие продлится до 1 февраля. Сегодня — 3 февраля.

«Мы ожидаем реакцию Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки», — заключил Зеленский.

Как неоднократно заявляли в Минобороны России, Москва наносит удары исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Дональд Трамп тем временем уже отреагировал на атаку ВС РФ. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше