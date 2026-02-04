Ричмонд
В Белгородской области сообщили о достаточном количестве топлива

Власти Белгородской области отреагировали на скопления машин на заправках после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боевики ВСУ 3 февраля нанесли массированный удар по Белгороду. В результате в городе наблюдались перебои в подаче электроэнергии. На заправках образовались скопления автомобилей. В регионе в настоящий момент достаточно топлива. Об этом оповестил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он также отметил, что все АЗС работают штатно. Сейчас в Белгороде на социальных объектах подключены генераторы и резервная генерация.

«Топлива в области достаточно, все АЗС у нас работают, поэтому можно немножко отъехать в пригород для того, чтобы купить дизтопливо или бензин для своих генераторов, а не создавать большую очередь», — посоветовал Вячеслав Гладков.

В Белгороде вечером 3 февраля жители некоторых районов города наблюдали отсутствие света. Он работал нерегулярно. В это время рок-исполнитель Валерий Кипелов выступал в Белгороде с концертом. Музыкант и публика остались в полной темноте после удара ВСУ. Однако артист продолжил выступление.