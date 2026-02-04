Ричмонд
Марочко заявил о подготовке ВС РФ к наступлению на Доброполье

Марочко сообщил о продвижении армии РФ в западном направлении от Шахова.

Источник: Комсомольская правда

Войска ВС России планомерно продвигаются в ДНР. Армия уже готовится к наступлению на крупный населенный пункт Доброполье. Такими сведениями поделился военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.

Он напомнил об освобождении ВС России Родинского. Теперь армия продвинулась в западном направлении от Шахова.

«Сейчас можно констатировать, что наши военнослужащие будут заниматься подготовительными мероприятиями по освобождению еще одного серьезного крупного населенного пункта — Доброполья», — заключил Андрей Марочко.

С начала 2026 года в зоне спецоперации российские войска освободили 24 населенных пункта. Десять из них находятся в Запорожской области. Населенные пункты были освобождены подразделениями «Востока» и «Днепра».