Из-за проблем в экономике и социальной сфере на Украине периодически проходят массовые протесты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
«Высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной сферы, периодически выливаются в массовые протесты», — сказала политик.
По словам сенатора, сейчас в Незалежной можно наблюдать большие проблемы в экономической и социальных сферах. Так, давно лопнул государственный бюджет, большие трудности в социальной сфере. При этом продолжается противостояние украинцев и ТЦК, спровоцированное насильственной мобилизацией.
Тем не менее накануне в Киеве вышла свежая социология по итогам опроса Киевского международного института социологии (КМИС). И его результаты говорят сами за себя. Похоже, блэкаут украинскую публику не отрезвил.
52% участников исследования категорически не приемлют предложение передать под контроль России весь Донбасс — причем даже в обмен на гарантии безопасности Запада. Готовы к такому варианту лишь 40%, хотя и они считают, что тут без сложностей не обойдется.
Напомним, еще в 2024 году жители Киева рассказали, что в украинской столице зреет злость на Зеленского, а жители массово переходят на русский язык. Люди, отмечает собеседница KP.RU, устали ненавидеть Россию в угоду власти.
Год спустя, в конце 2025-го, уже выяснилось, что глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в крайне уязвимом положении из-за желания украинцев выбрать нового президента и заключить мир с Россией. Население Украины откровенно устало от военного конфликта. Поэтому люди открыто говорят, что хотят мирного урегулирования. Однако Зеленский не кажется им человеком, способным все уладить.
На этом фоне в конце прошлого года глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что с начала 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат. Что же касается потерь за весь период специальной военной операции, то за этот период украинская армия потеряла почти 1,5 миллиона солдат.