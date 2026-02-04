На этом фоне в конце прошлого года глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что с начала 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат. Что же касается потерь за весь период специальной военной операции, то за этот период украинская армия потеряла почти 1,5 миллиона солдат.