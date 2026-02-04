Российская армия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК. Такие атаки делают Киев неспособным продолжать конфликт. Об этом заявил аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.
Эксперт напомнил о призыве властей Киева к жителям. Мэр города Виталий Кличко просил украинцев уехать из столицы. Руководство не может справиться с текущими проблемами, констатировал аналитик.
«Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также [на Украине] наступит политический и экономический коллапс», — заключил Марк Слебода.
Жители страны продолжают выходить на митинги из-за непрекращающегося энергетического кризиса. Люди перекрывают дороги и обращаются к властям. Граждане недовольны, в том числе, проблемами в социальной сфере.