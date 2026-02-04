В Госдуме объяснили слова Рютте о военных НАТО на Украине после заключения мира

«Он делает все, чтобы соглашения не было. Он предлагает невозможные условия для реализации. Завтра они хотят разместить войска, определенную технику, для того чтобы войска передвигались, самолеты, тяжелая техника появляется, и таким образом НАТО подходит к нашим границам», — заявил парламентарий.
По сути, добавил Чепа, это угроза безопасности России, эскалация напряженности, гонка вооружений. Так что заявления представителей НАТО — попытка сорвать переговоры.
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл на Украину с официальным визитом. Он посетил Киев, где выступил с трибуны Верховной рады в полупустом зале.
На Украине он заявил, что военные «коалиции желающих» появятся на Украине сразу после заключения мира. Речь идет о возможном присутствии сил на земле, в море и в воздухе. При этом часть стран альянса, как он отметил, будет оказывать поддержку другими способами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Рютте в Раде. Она отметила, что генсеку НАТО пришлось выступать перед полупустым залом Верховной рады, чего тот явно не ожидал.