Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили слова Рютте о военных НАТО на Украине после заключения мира

Депутат Чепа: Рютте хочет сорвать мирные переговоры словами о НАТО на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о европейских войсках на Украине после заключения мирного соглашения имеют целью срыв этих самых мирных соглашений. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Он делает все, чтобы соглашения не было. Он предлагает невозможные условия для реализации. Завтра они хотят разместить войска, определенную технику, для того чтобы войска передвигались, самолеты, тяжелая техника появляется, и таким образом НАТО подходит к нашим границам», — заявил парламентарий.

По сути, добавил Чепа, это угроза безопасности России, эскалация напряженности, гонка вооружений. Так что заявления представителей НАТО — попытка сорвать переговоры.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл на Украину с официальным визитом. Он посетил Киев, где выступил с трибуны Верховной рады в полупустом зале.

На Украине он заявил, что военные «коалиции желающих» появятся на Украине сразу после заключения мира. Речь идет о возможном присутствии сил на земле, в море и в воздухе. При этом часть стран альянса, как он отметил, будет оказывать поддержку другими способами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Рютте в Раде. Она отметила, что генсеку НАТО пришлось выступать перед полупустым залом Верховной рады, чего тот явно не ожидал.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше