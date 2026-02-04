Сержант из Хабаровского края награждён за разминирование в зоне СВО

Гвардии сержант Константин Терещенко, военнослужащий мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края, удостоен государственных наград, сообщает пресс‑служба Восточного военного округа.
Медали Суворова и «За храбрость» II степени он получил за мужество и высокий профессионализм при выполнении задач инженерного обеспечения в зоне специальной военной операции.
Константин Терещенко был призван на срочную службу в 2022 году, затем заключил контракт и был направлен в инженерно‑сапёрное подразделение мотострелкового соединения ВВО. В его основные обязанности входило разминирование дорог и троп — это обеспечивало безопасное перемещение личного состава, техники и грузов на передовой.
Работа проходила в сложных условиях: противник активно использовал беспилотники для дистанционного минирования. Гвардии сержанту приходилось многократно проверять и очищать одни и те же участки, находясь под постоянной угрозой обстрела и атак FPV‑дронов. Несмотря на риски, Терещенко хладнокровно и сосредоточенно обеспечивал проходы для снабжения передовых позиций — от этого напрямую зависела боеспособность подразделений.
Помимо разминирования, сержант выполнял задачи по минированию вблизи позиций противника. Благодаря его действиям была подорвана вражеская техника и поражена живая сила. Кроме того, за время службы Константин Терещенко освоил работу с беспилотными летательными аппаратами и нёс дежурство на постах воздушного наблюдения. Его профессионализм и ответственность неоднократно помогали избежать потерь среди личного состава.
Сейчас гвардии сержант Константин Терещенко продолжает службу, демонстрируя высокий уровень подготовки и самоотверженность при выполнении воинского долга.