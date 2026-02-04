Сержант из Хабаровского края награждён за разминирование в зоне СВО

Константин Терещенко был призван на срочную службу в 2022 году, затем заключил контракт и был направлен в инженерно‑сапёрное подразделение мотострелкового соединения ВВО. В его основные обязанности входило разминирование дорог и троп — это обеспечивало безопасное перемещение личного состава, техники и грузов на передовой.