«На харьковском направлении комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода. Помимо пусковой установки уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава», — сказал собеседник агентства.
ТАСС: ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгород РСЗО HIMARS
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, при помощи которой обстреливались гражданские объекты Белгорода, а также командный пункт бригады ВСУ уничтожены в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.