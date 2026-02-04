Ричмонд
ТАСС: ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгород РСЗО HIMARS

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, при помощи которой обстреливались гражданские объекты Белгорода, а также командный пункт бригады ВСУ уничтожены в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«На харьковском направлении комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода. Помимо пусковой установки уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава», — сказал собеседник агентства.