ТАСС: ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгород РСЗО HIMARS

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, при помощи которой обстреливались гражданские объекты Белгорода, а также командный пункт бригады ВСУ уничтожены в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.