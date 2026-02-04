Минобороны РФ показало кадры освобождения населённого пункта Сухецкое в ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с кадрами освобождения российскими войсками населённого пункта Сухецкое в Донецкой Народной Республике.
1 февраля ведомство сообщало, что Вооружённые силы России взяли под контроль указанное село. В боях за населённый пункт участвовали подразделения группировки войск «Центр».
На обнародованных кадрах можно увидеть момент поражения пунктов временной дислокации ВСУ и таранные удары российских беспилотников в воздухе по тяжёлым украинским гексакоптерам «Баба-Яга».
Ведомство также представило рассказ бойцов штурмового подразделения 55-й дивизии морской пехоты об освобождении Сухецкого.
«Выдвинулись с юга, с шахты через поле. Зашли в населённый пункт Сухецкое, закрепились там на несколько дней, досмотрели несколько подвалов, после чего начали двигаться дальше на север, на северо-запад, досматривать подвалы, зачищать. Два подвала было с противником. Противник был уничтожен, зачищены все подвалы, досмотрен полностью населённый пункт, закрепились на нем», — заявил заместитель командира десантно-штурмовой бригады с позывным Чёрный.
Военнослужащий уточнил, что передвижение затруднялось из-за тумана, снега и большого количества вражеских дронов. По словам Чёрного, из-за наблюдения со стороны ВСУ российским бойцам приходилось действовать скрытно и перемещаться от укрытия к укрытию.
В Минобороны подчеркнули, что украинские формирования создали на этом участке плотную систему обороны, представленную множеством ходов и траншей. Вместе с тем морские пехотинцы ВС РФ смогли уничтожить большое количество боевиков и более 10 единиц техники противника.
Напомним, 3 февраля стало известно, что в Харьковской области российским военным удалось взять в плен группу солдат ВСУ. Их поймали в окрестностях села Амбарное.