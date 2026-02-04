Минобороны РФ показало кадры освобождения населённого пункта Сухецкое в ДНР

«Выдвинулись с юга, с шахты через поле. Зашли в населённый пункт Сухецкое, закрепились там на несколько дней, досмотрели несколько подвалов, после чего начали двигаться дальше на север, на северо-запад, досматривать подвалы, зачищать. Два подвала было с противником. Противник был уничтожен, зачищены все подвалы, досмотрен полностью населённый пункт, закрепились на нем», — заявил заместитель командира десантно-штурмовой бригады с позывным Чёрный.