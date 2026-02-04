С погибшим в зоне СВО военнослужащим простятся в Байкальске

IrkutskMedia, 4 февраля. В Свято-Троицком храме Байкальска состоится прощание с погибшим участником специальной военной операции Евгением Афонькиным. Мужчина погиб при выполнении боевого задания 15 ноября 2025 года. Траурное мероприятие назначено на завтра, 5 февраля, в 11.00. Об этом сообщил мэр Слюдянского муниципального района Алексей Шульц в своём телеграм-канале (18+).
Евгений Афонькин родился 1 октября 1987 года в Байкальске. Мужчина окончил школу № 12, после чего учился в ПТУ-16, где получил специальность автослесаря. Евгений Афонькин работал экскаваторщиком-бульдозеристом. Свою трудовую деятельность Евгений начал на Севере, но в 2009 году вернулся в Байкальск, где создал семью.
В сентябре 2025 года Евгений Афонькин заключил контракт с Министерством обороны РФ. В зоне специальной военной операции мужчина служил оператором-сапером отделения БПЛА взвода БПЛА штурмовой мотострелковой роты. У Евгения Афонькина остался 13-летний сын.