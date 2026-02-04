ВС РФ уничтожили в Харьковской области установку HIMARS, обстреливавшую Белгород

Российские войска уничтожили находящуюся в Харьковской области установку HIMARS, которая обстреливала Белгород. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
Отмечается, что комбинированный удар был нанесен в районе села Юрченково приграничного региона Украины.
Вместе с тем, Вооруженные силы России ликвидировали командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.
По словам губернатора, пострадавших нет. Однако из-за этого отключена электроэнергия на всех водозаборах города, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения.