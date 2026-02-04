«СВ»: в Харьковской области поражена позиция ВСУ с установкой «Хаймарс»

Напомним, ранее в Сети появились кадры, снятые с дрона, на которых запечатлён момент бомбового удара по одному из опорных пунктов ВСУ под городом Купянском в Харьковской области. Цель располагалась в высотной застройке в посёлке Ковшаровка. Для её поражения была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.