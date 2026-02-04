Комбинированный удар был нанесён по позиции ВСУ в Харьковской области, где находилась установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Хаймарс» (HIMARS), сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
В публикации уточняется, что с этого места украинские формирования вели огонь по гражданским объектам в Белгороде.
«В районе н. п. Юрченково поражена позиция РСЗО “Хаймарс”, которая обстреливала гражданские объекты г. Белгород», — сказано в сообщении.
Кроме того, на харьковском направлении удалось уничтожить пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более одного взвода солдат украинских формирований.
Напомним, ранее в Сети появились кадры, снятые с дрона, на которых запечатлён момент бомбового удара по одному из опорных пунктов ВСУ под городом Купянском в Харьковской области. Цель располагалась в высотной застройке в посёлке Ковшаровка. Для её поражения была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.
2 февраля появилась информация, что российские военнослужащие уничтожили два состава с живой силой и техникой украинских формирований в районе железнодорожной станции Конотоп на сумском направлении.