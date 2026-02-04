Самолет Уиткоффа вылетел из Тель-Авива перед переговорами в Абу-Даби

Самолет, на котором ранее в Израиль прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне предстоящих переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.