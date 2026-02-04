Самолет Уиткоффа вылетел из Тель-Авива перед переговорами в Абу-Даби

Самолет, на котором ранее в Израиль прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне предстоящих переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.
Согласно информации сервиса, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG покинул аэропорт Тель-Авива около 8:00 по московскому времени в среду, 4 февраля.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд работы группы безопасности по Украине, изначально назначенный на 1 февраля в Абу-Даби, потребовал дополнительной стыковки графиков участников. В связи с этим новый раунд переговоров перенесли на середину недели — период 4−5 февраля.
Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал самый сложный вопрос в переговорах с Украиной. По его словам, именно проблема территориального урегулирования стала наиболее сложной в контексте урегулирования конфликта.