Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов: в январе ВС РФ получили около 2 млн средств поражения

В российские вооруженные силы поступило около 2 млн средств поражения и более 10 тысяч единиц вооружения, сообщил министр обороны.

Источник: Аргументы и факты

В январе 2026 года в российские вооружённые силы поступило около 2 миллионов средств поражения и более 10 тысяч единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании.

Министр подчеркнул, что такие успехи стали возможны благодаря слаженной работе предприятий с начала года и эффективному взаимодействию с Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

Белоусов также отметил, что в 2026 году планируется поставить в ВС РФ более 310 тысяч образцов техники и примерно 21 миллион средств поражения.

Ранее министр обороны заявил, что ведомство планирует повышать боевые возможности вооружённых сил. При этом российская армия остается самой боеспособной в мире.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше