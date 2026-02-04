Белоусов: в январе ВС РФ получили около 2 млн средств поражения

В январе 2026 года в российские вооружённые силы поступило около 2 миллионов средств поражения и более 10 тысяч единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании.
Министр подчеркнул, что такие успехи стали возможны благодаря слаженной работе предприятий с начала года и эффективному взаимодействию с Минпромторгом, Минфином и опорным банком.
Белоусов также отметил, что в 2026 году планируется поставить в ВС РФ более 310 тысяч образцов техники и примерно 21 миллион средств поражения.
Ранее министр обороны заявил, что ведомство планирует повышать боевые возможности вооружённых сил. При этом российская армия остается самой боеспособной в мире.