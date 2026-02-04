В аэропорту Волгограда ввели ограничения из-за беспилотников

Эти изменения, конечно, повлияли и на расписание вылетов из Волгограда в столицу. Рейс «Победы», который должен был отправиться в 10:30, теперь вылетит в 11:30. Аналогично, рейс «Аэрофлота» вместо 10:50 отправится в Москву в 12:50.