В аэропорту Волгограда ввели ограничения из-за беспилотников

4 февраля в аэропорту Волгограда задерживаются рейсы. Причина — атака беспилотных летательных аппаратов, из-за которой Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства региона. Это привело к задержкам прилета и отправления четырех авиарейсов, связывающих Волгоград и Москву, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Пассажирам пришлось скорректировать свои планы. Так, прилет рейса лоукостера «Победа» перенесли с 9:45 на 10:05. А самолет авиакомпании «Аэрофлот» вместо 9:50 прибудет в Волгоград в 11:55.
Эти изменения, конечно, повлияли и на расписание вылетов из Волгограда в столицу. Рейс «Победы», который должен был отправиться в 10:30, теперь вылетит в 11:30. Аналогично, рейс «Аэрофлота» вместо 10:50 отправится в Москву в 12:50.