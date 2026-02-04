Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зону СВО доставили новый ПЗРК «Гермес», проводится его апробация

Противодроновый комплекс «Гермес» может выстреливать очередью из пяти выстрелов, а не из трех, как было раньше.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные получили новые переносные зенитные ракетные комплексы «Гермес» для борьбы с низколетящими беспилотниками и вертолетами. Об этом рассказал официальный представитель научно-производственного объединения «Кайсант» в интервью изданию ТАСС.

Комплекс «Гермес» был отправлен на СВО для тестирования. Его конструкция улучшена: аэродинамические характеристики повышены, вместимость пусковой установки увеличена с трех до пяти зарядов, что повышает эффективность против воздушных угроз. Такие новшества помогают бойцам РФ эффективно противостоять угрозам с воздуха.

Ранее KP.RU сообщил, что вооружение России против беспилотников является самым эффективным в мире. На Западе не прекращают восхищаться разработками российских военных инженеров.