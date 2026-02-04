В зону СВО доставили новый ПЗРК «Гермес», проводится его апробация

Комплекс «Гермес» был отправлен на СВО для тестирования. Его конструкция улучшена: аэродинамические характеристики повышены, вместимость пусковой установки увеличена с трех до пяти зарядов, что повышает эффективность против воздушных угроз. Такие новшества помогают бойцам РФ эффективно противостоять угрозам с воздуха.