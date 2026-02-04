Хирург поликлиники Больницы рыбаков Владивостока отправился на СВО

Хирург поликлиники Больницы рыбаков Владивостока Юрий Болтаев заключил второй контракт с Министерством обороны и уехал в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба Краевой клинической больницы № 2.
«Для хирурга поликлиники Больницы рыбаков Юрия Болтаева это уже далеко не первая командировка “за ленточку”. Первая поездка в зону СВО — гражданским врачом в госпиталях Луганской области в январе 2023 года, когда в самом разгаре были памятные и кровопролитные бои за Бахмут», — говорится в сообщении.
В зоне боевых действий врач полгода оперировал раненых бойцов, а потом принял решение — продолжить защищать Родину.
«Мы подписали контракт с Минобороны РФ и зашли штурмовиками через отряд “Барс 29” — добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду им. Святого Благоверного князя Александра Невского. На войне работа хирурга — ценный невосполнимый ресурс, и, если в тылу нас можно заменить, на СВО необходимо максимально реализовывать свой профессиональный потенциал, выкладываться по полной», — рассказал Юрий Болтаев.
Командир отряда назначил Юрия своим заместителем по госпитальной части. Второй контракт мужчина заключил уже целенаправленно в качестве врача-хирурга 442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ. На территории Курской области работа велась в тяжелом режиме — сутки за операционным столом, сутки на сон и отдых. Так прошли полгода. Оперировать приходилось в основном минно-взрывные травмы, ранения таза, живота, сосудистые нарушения.
Юрий Болтаев родился в Бухаре, потом родители поехали на знаменитую стройку БАМа. Будущий хирург окончил медицинский институт в Благовещенске. В 1994 году получил диплом и работал 15 лет хирургом в районной больнице, потом переехал в Приморье. Год хирург отработал в КДКБ № 1 на Первой речке, затем был заведующим отделением амбулаторной хирургии клинико-диагностического центра, восемь лет работал заведующим хирургическим стационаром частного медцентра, а затем пришел в поликлинику Больницы рыбаков.
