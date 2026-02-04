Хирург поликлиники Больницы рыбаков Владивостока отправился на СВО

Юрий Болтаев родился в Бухаре, потом родители поехали на знаменитую стройку БАМа. Будущий хирург окончил медицинский институт в Благовещенске. В 1994 году получил диплом и работал 15 лет хирургом в районной больнице, потом переехал в Приморье. Год хирург отработал в КДКБ № 1 на Первой речке, затем был заведующим отделением амбулаторной хирургии клинико-диагностического центра, восемь лет работал заведующим хирургическим стационаром частного медцентра, а затем пришел в поликлинику Больницы рыбаков.