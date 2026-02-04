Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры Beregini получили списки иностранных наемников ГУР Украины

В полученных хакерами списках указаны личные данные наемников ГУР Украины.

Источник: Комсомольская правда

Пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, поступивших в Главное управление разведки (ГУР) Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В списках оказались граждане США, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Франции, Испании, ФРГ, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Туркмении, а также Японии и Австралии.

Как отмечаю хакеры, прибывающие в Киев наемники проходят оформление в киевском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), а документы направляются в ГУР.

«Заметим и то, что колумбийцы, которые себя некрасиво зарекомендовали с декабря, уже получают приказы в ГУР Украины», — заявили в хакерской группировке.

Хакеры обратили внимание, что полученные списки были подготовлены за последние пару месяцев одним из районных ТЦК Киева. В списках указаны личные данные наемников, в том числе паспортные данные, номера военных частей, а также должности и звания.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что большинство наемников, прибывших на Украину из стран Латинской Америки, имеют уголовное прошлое.

Тем временем часть наемников разрывает контракты с ВСУ после получения денежного довольствия за период обучения и нахождения в тылу. Речь идет в основном о прибывших из Южной Кореи и Польши.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше