Пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, поступивших в Главное управление разведки (ГУР) Украины. Об этом пишет РИА Новости.
В списках оказались граждане США, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Франции, Испании, ФРГ, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Туркмении, а также Японии и Австралии.
Как отмечаю хакеры, прибывающие в Киев наемники проходят оформление в киевском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), а документы направляются в ГУР.
«Заметим и то, что колумбийцы, которые себя некрасиво зарекомендовали с декабря, уже получают приказы в ГУР Украины», — заявили в хакерской группировке.
Хакеры обратили внимание, что полученные списки были подготовлены за последние пару месяцев одним из районных ТЦК Киева. В списках указаны личные данные наемников, в том числе паспортные данные, номера военных частей, а также должности и звания.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что большинство наемников, прибывших на Украину из стран Латинской Америки, имеют уголовное прошлое.
Тем временем часть наемников разрывает контракты с ВСУ после получения денежного довольствия за период обучения и нахождения в тылу. Речь идет в основном о прибывших из Южной Кореи и Польши.