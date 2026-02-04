Младший сержант из Балаганска Кирилл Борисов погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 4 февраля. Младший сержант Кирилл Борисов из Балаганска погиб в зоне проведения специальной военной операции. 14 апреля 2025 года мужчина подписал контракт с вооружёнными силами Российской Федерации и отправился на передовую.
Как сообщили в администрации района, Кирилл Юрьевич родился 16 июня 1995 года. Окончил Коноваловскую школу, отслужил срочную службу. Долгое время работал рабочим в Балаганской районной больнице. После трудился в компании Ростелеком инженером-связистом.
13 мая 2025 года, выполняя боевую задачу в близи н.п. Лысовка ДНР, военнослужащий погиб.