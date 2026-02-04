Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА на Волгоград

4 февраля ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленных на объекты промышленной инфраструктуры южной части Волгограда. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на комментарий губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Глава региона подчеркнул, что благодаря оперативным действиям наших защитников удалось избежать серьезных последствий.
По словам Андрея Бочарова, на текущий момент нет сведений о пострадавших среди населения, а также о повреждениях как промышленных, так и гражданских объектов.
Сейчас сотрудники оперативных служб и представители муниципального образования активно ведут работы по поиску и ликвидации возможных обломков беспилотников. Эти меры необходимы для обеспечения полной безопасности территории и окончательной проверки всех участков.