После службы в зоне СВО вернулся на работу директор иркутской коррекционной школы № 1

К предложению возглавить иркутскую коррекционную школу № 1 Алексей Рыжаков отнёсся как к новому вызову, который он должен принять и максимально оправдать поручение руководства. Новый директор вместе с коллективом участвовал в подготовке здания к капремонту — от разработки проектно-сметной документации до передачи ее в экспертизу. Свои директорские обязанности мужчина не забывал даже когда находился в зоне проведения спецоперации и контролировал ход экспертизы будущего капитального ремонта школы. На настоящий момент было получено положительное заключение, начинается подготовка к реализации проекта.