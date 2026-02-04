После службы в зоне СВО вернулся на работу директор иркутской коррекционной школы № 1

IrkutskMedia, 4 февраля. После возвращения из зоны проведения специальной военной операции директор специальной коррекционной школы № 1 Иркутска Алексей Рыжаков вернулся к обязанностям руководителя учреждения. Мужчина служил в составе отдельного медицинского отряда добровольческого корпуса Минобороны России с июня по декабрь 2025 года.
В пресс-службе правительства Приангарья сообщили, что Алексей Рыжаков родился в Читинской области. Мужчина окончил Усть-Карскую среднюю школу и поступил в Читинский медицинский колледж. Алексей Рыжаков служил медбратом в военном госпитале с 2002 по 2010 год. Мужчина заочно учился в Иркутском педагогическом университете (Восточно-Сибирской государственной академии образования) параллельно с работой. Алексей Сергеевич получил диплом учителя — олигофренопедагога.
Затем мужчина перешел работать в учреждения социальной защиты Забайкалья. В Иркутск Алексей Рыжаков переехал вместе с семьёй в 2014 году. С 2017 года мужчина работает в системе образования, где применял приобретенный опыт административной работы.
В Минобор Алексею Рыжакову предложили должность директора специальной школы закрытого типа в Ангарске, где обучаются дети, совершившие правонарушения. Руководителю удалось наладить в учреждении воспитательную работу с привлечением молодежных организаций, несмотря на непростых воспитанников.
К предложению возглавить иркутскую коррекционную школу № 1 Алексей Рыжаков отнёсся как к новому вызову, который он должен принять и максимально оправдать поручение руководства. Новый директор вместе с коллективом участвовал в подготовке здания к капремонту — от разработки проектно-сметной документации до передачи ее в экспертизу. Свои директорские обязанности мужчина не забывал даже когда находился в зоне проведения спецоперации и контролировал ход экспертизы будущего капитального ремонта школы. На настоящий момент было получено положительное заключение, начинается подготовка к реализации проекта.
Пойти добровольцем в зону специальной военной операции Алексей Рыжаков решил не сразу. Мужчина рассказал, что после событий в Курской области он окончательно убедился в том, что должен быть там. На принятие решения также повлияло то, что многие бывшие сослуживцы Алексея Сергеевича по военному госпиталю уже ушли в зону СВО.
Мужчина считает, что получил важные для своего становления уроки патриотизма и воинского долга именно в госпитале. Среди его сослуживцев и начальников были военные медики, прошедшие Афганистан, вооруженные конфликты. Однако своим главным наставником в жизни Алексей считает отца, который посвятил свою жизнь геологии и стал для мужчины примером в отношении к делу, ответственности, взаимоотношениям в семье.
Супруга Алексея Рыжакова тоже является педагогом, вместе они воспитывают троих детей. Старший сын окончил Восточно-Сибирский институт МВД России, дочь поступила в педагогический институт ИГУ и продолжает учительскую династию, младший сын учится в школе. Решение Алексея Рыжакова уйти добровольцем в зону специальной военной операции поняли родные. Мужчина рассказал, что поддержка близких, друзей, коллег очень важна для всех бойцов и их семей.