Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым и гражданским объектам Брянской области. Противник использовал комбинированную схему атаки, применив ракеты большой дальности, системы залпового огня и беспилотники. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате прямого попадания был полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево, местная жительница получила множественные ранения и была экстренно госпитализирована.
Также пострадали еще 20 частных домов, 27 квартир в многоэтажке и здание больницы, в котором выбиты окна. Повреждения осколками получили три гражданских автомобиля в Бежицком районе Брянска.
По данным губернатора, при ударе ВСУ задействовали ракеты большой дальности «Нептун», системы HIMARS и реактивные беспилотники. Силы ПВО уничтожили в небе над регионом 11 дронов и все ракеты.
В настоящее время на местах, подвергшихся налету, работают оперативные службы. Специалисты продолжают обследование территорий для уточнения масштаба ущерба.