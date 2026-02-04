Ричмонд
Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ

Губернатор Брянской области сообщил о ранении мирной жительницы и повреждении десятков жилых объектов после массированной атаки ВСУ. Работают оперативные службы, проводится подворовой обход и оценка ущерба.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым и гражданским объектам Брянской области. Противник использовал комбинированную схему атаки, применив ракеты большой дальности, системы залпового огня и беспилотники. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

В результате прямого попадания был полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево, местная жительница получила множественные ранения и была экстренно госпитализирована.

Также пострадали еще 20 частных домов, 27 квартир в многоэтажке и здание больницы, в котором выбиты окна. Повреждения осколками получили три гражданских автомобиля в Бежицком районе Брянска.

По данным губернатора, при ударе ВСУ задействовали ракеты большой дальности «Нептун», системы HIMARS и реактивные беспилотники. Силы ПВО уничтожили в небе над регионом 11 дронов и все ракеты.

В настоящее время на местах, подвергшихся налету, работают оперативные службы. Специалисты продолжают обследование территорий для уточнения масштаба ущерба.