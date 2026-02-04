Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» сбила редкий БПЛА ВСУ в российском приграничье

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов ПВО группировки войск «Север» сбили редкий беспилотник ВСУ FDG-33 VTOL в российском приграничье. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

На кадрах из российского приграничья операторы дронов группировки войск «Север» уничтожили редко появляющийся на передовой беспилотник противника FDG-33 VTOL. Кроме того, военнослужащими расчетов противодействия БПЛА были сбиты беспилотники «Дартс», «Фурия», «Жук» и «Лелека-100».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше