Группировка «Север» сбила редкий БПЛА ВСУ в российском приграничье

На кадрах из российского приграничья операторы дронов группировки войск «Север» уничтожили редко появляющийся на передовой беспилотник противника FDG-33 VTOL. Кроме того, военнослужащими расчетов противодействия БПЛА были сбиты беспилотники «Дартс», «Фурия», «Жук» и «Лелека-100».
