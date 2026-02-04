Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛА

Оперативный штаб Волгоградской области 4 февраля напомнил, что в регионе действует ответственность за съемку применения и последствий атак БПЛА.

Источник: AP 2024

— Для обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка, — уточнил оперштаб.

Запрещено снимать работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы; места нахождения и падения БПЛА; дислокацию сил и средств Минобороны РФ и и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры, а также критически важных объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, на юге Волгограда силы ПВО отразили очередную террористическую атаку украинских БПЛА. Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений промышленных и гражданских объектов нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше