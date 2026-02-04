«Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ в Запорожской области. Видео

Артиллеристы 35-й армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ на территории Запорожской области. Успешному выполнению боевой задачи предшествовала тщательная разведка с воздуха. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны.
Операторы разведывательных БПЛА обнаружили позиции противника в жилой застройке, где частные дома и хозяйственные постройки были переоборудованы в огневые точки и опорные пункты. Кроме того, замаскированные укрепления были вскрыты в прилегающих лесополосах. Координаты выявленных целей в режиме реального времени были переданы расчетам 2С19 «Мста-С». После получения данных артиллеристы нанесли серию точных ударов.
В ведомстве отметили, что уничтожение данных объектов позволило ослабить оборонительные возможности ВСУ на данном участке фронта.