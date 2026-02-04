Ричмонд
«Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ в Запорожской области. Видео

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по узлам обороны ВСУ в Запорожской области. Благодаря взаимодействию разведки и артиллерии удалось уничтожить укрепленные позиции и живую силу противника на данном участке фронта.

Василий Лейко
Артиллеристы 35-й армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ на территории Запорожской области. Успешному выполнению боевой задачи предшествовала тщательная разведка с воздуха. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны.

Операторы разведывательных БПЛА обнаружили позиции противника в жилой застройке, где частные дома и хозяйственные постройки были переоборудованы в огневые точки и опорные пункты. Кроме того, замаскированные укрепления были вскрыты в прилегающих лесополосах. Координаты выявленных целей в режиме реального времени были переданы расчетам 2С19 «Мста-С». После получения данных артиллеристы нанесли серию точных ударов.

В ведомстве отметили, что уничтожение данных объектов позволило ослабить оборонительные возможности ВСУ на данном участке фронта.

