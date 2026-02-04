Ричмонд
До конца зимы: власти продлили выплаты контрактникам СВО из Башкирии

Контрактникам из Башкирии продлили выплаты до 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, продлевающий срок действия единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников, направляемых в зону специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Согласно указу, право на получение единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей продлено до 28 февраля 2026 года. Ранее действие этой меры социальной поддержки, установленной для военнослужащих из Башкирии, истекало 31 января текущего года.