Появилось видео череды взрывов в Одессе, похожих на извержение вулкана

Возгорание не могут потушить с ночи, пишут «Военкоры русской весны» со ссылкой на сообщения горожан. Удар был нанесен вскоре после полуночи, воздушную тревогу объявили за 10 минут до налета.
По словам очевидцев, полтора десятка «Гераней» одна за другой спикировали в одну точку. На земле произошла череда взрывов — они сопровождались вторичной детонацией и фейерверком искр, поднимавшимся вверх на десятки метров — как при извержении вулкана.
Региональные власти сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры. Прилеты были в районе офиса одесской электросети на улице Краснова, уточнила «Изнанка».