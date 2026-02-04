Ричмонд
«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

На Красноармейском направлении расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ. Цель была выявлена беспилотниками, а поражение наносилось 220-мм термобарическими снарядами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали важный узел обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Укрепленный опорный пункт противника был уничтожен залпом модернизированной тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Об этом сообщает Министерство обороны.

Разведка с помощью беспилотников выявила скопление живой силы противника в лесопосадке. Перед выходом на позицию дозорная группа изучила местность и с помощью специальных детекторов убедилась в отсутствии в небе вражеских беспилотников

Завершив развертывание, расчет ТОС-1А нанес огневое поражение 220-мм термобарическими снарядами. Использование автоматизированной системы управления огнем обеспечило высокую точность наведения и позволило полностью уничтожить укрепленный узел обороны и скопление живой силы ВСУ.

Сразу после выполнения задачи экипаж оперативно покинул позицию и убыл в тыловой район для пополнения боекомплекта.

