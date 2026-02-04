«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали важный узел обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Укрепленный опорный пункт противника был уничтожен залпом модернизированной тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Об этом сообщает Министерство обороны.
Разведка с помощью беспилотников выявила скопление живой силы противника в лесопосадке. Перед выходом на позицию дозорная группа изучила местность и с помощью специальных детекторов убедилась в отсутствии в небе вражеских беспилотников
Завершив развертывание, расчет ТОС-1А нанес огневое поражение 220-мм термобарическими снарядами. Использование автоматизированной системы управления огнем обеспечило высокую точность наведения и позволило полностью уничтожить укрепленный узел обороны и скопление живой силы ВСУ.
Сразу после выполнения задачи экипаж оперативно покинул позицию и убыл в тыловой район для пополнения боекомплекта.