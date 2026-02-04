Ричмонд
Подрыв броневика ВСУ на противотанковой мине показали изнутри

В Сети появилось видео подрыва бронеавтомобиля ВСУ на противотанковой мине, снятое на экшн-камеру изнутри броневика.

Вражеский Roshel Senator мчался по одной из проселочных дорог. Один из боевиков вел съемку, находясь внутри транспортного средства. В один из моментов отделение управления озарилось яркой вспышкой, посыпались искры и внутреннее пространство стало наполняться дымом.

Вэсэушник успел выскочить наружу в тот момент, когда восьмитонный броневик уже вовсю полыхал. Кроме него на машине передвигались и другие солдаты противника, но что случилось с ними — неизвестно. Данное видео было размещено в Telegram-канале «Бригада “Север-V” ДК ВС РФ». Сообщается, что произошел подрыв ПТМ-3.

На минувшей неделе в социальных сетях появилось видео, в котором беспилотник «Молния-2» был заснят, когда сбрасывал противотанковую мину на дорогу под Константиновкой. Возможно, и этот Roshel Senator наехал на такой взрывоопасный «сюрприз».