Более 100 украинских БПЛА атаковали Белгородскую область за сутки

БЕЛГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области с помощью более 100 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Белгородском округе по поселкам Малиновка, Октябрьский, селам Беловское, Ближнее, Бочковка, Крутой Лог, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Репное, Стрелецкое, Чайки, Черемошное и Ясные Зори выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и произведены атаки 18 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Бочковка повреждена хозпостройка, в поселке Октябрьский — автомобиль, в селе Нечаевка — “Газель”. В результате падения обломков сбитых БПЛА и воздушных целей в селе Стрелецкое поврежден частный дом, в поселке Майский — автомобиль, в селе Никольское — складское помещение предприятия, в селе Крутой Лог — частный дом, в поселке Разумное — две машины», — говорится в сообщении.

По Грайворонскому округу выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и произведены атаки 24 беспилотников. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина, пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мирный житель пострадал в результате удара FPV-дрона по машине, мужчина продолжает амбулаторное лечение. От атак ВСУ повреждены автомобили и газовая труба.

По Шебекинскому округу нанесены удары 26 беспилотников, также над округом сбиты 4 воздушные цели. От удара FPV-дрона по машине женщина получила баротравму, которая продолжает лечение амбулаторно. Также в результате детонации беспилотника на территории частного дома ранен мужчина, он госпитализирован в областную клиническую больницу. Повреждены здание на территории одного из объектов, частные дома, автомобили.

По Краснояружскому округу совершены атаки пяти беспилотников, также в ходе одного обстрела выпущен один боеприпас — на территории сельхозпредприятия повреждена линия электропередачи. Над Борисовским округом сбиты девять беспилотников. Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов и атакам 3 беспилотников — повреждены объекты энергетики, 2 частных дома и коммерческий объект. Волоконовский округ атакован восьмью беспилотниками — повреждены социальный и коммерческий объекты.

Над Валуйским, Губкинским, Корочанским, Прохоровским округами сбиты и подавлены 12 беспилотников, по Яковлевском округу выпущен 1 боеприпас в ходе одного обстрела, над округом сбиты 2 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

