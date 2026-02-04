«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области», — рассказали в военном ведомстве.
ВС РФ освободили Староукраинку и Степановку
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские войска освободили Степановку в Донецкой Народной Республике и Староукраинку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.