ВС РФ освободили Староукраинку и Степановку

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские войска освободили Степановку в Донецкой Народной Республике и Староукраинку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области», — рассказали в военном ведомстве.