«Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь складов материальных средств и горючего», — говорится в сводке.
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий «Юга» за сутки
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли до 165 военных, две бронемашины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.