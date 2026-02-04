ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий «Юга» за сутки

«Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь складов материальных средств и горючего», — говорится в сводке.