Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 340 военнослужащих и танк в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области, добавили в Минобороны России.

