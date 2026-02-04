Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Востока»

«Противник потерял более 340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области, добавили в Минобороны России.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше